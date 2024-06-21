Казахстан усиливает борьбу с лудоманией среди госслужащих

В целях противодействия распространению лудомании и исполнения поручения Главы Государства данных на заседании Совета Безопасности Министерством туризма и спорта совместно с заинтересованными государственными органами разработан Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 — 2026 годы.
В рамках реализации Комплексного плана специалистами Комитета индустрии туризма проведены семинары в 29 организациях по лудомании среди государственных служащих министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, просвещения, здравоохранения, Агентство по делам государственной службы, аппаратов акимов городов Астана, Алматы и Актобе, Управления делами Президента, а также среди сотрудников АО «Самрук-Қазына», «КазМунайГаз», «Казатомпром», «QazaqGaz», «Тау-Кен Самрук», «KEGOC» и ТОО «Самрук-Казына Контракт»,
Также в ходе семинаров разъяснены основные новеллы законопроекта по внесению изменений и дополнений в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а именно запрет на участие в азартных играх и пари государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов. Работа в данном направлении продолжается.