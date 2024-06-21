Казахстан усиливает борьбу с лудоманией среди госслужащих

В рамках реализации Комплексного плана специалистами Комитета индустрии туризма проведены семинары в 29 организациях по лудомании среди государственных служащих министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, просвещения, здравоохранения, Агентство по делам государственной службы, аппаратов акимов городов Астана, Алматы и Актобе, Управления делами Президента, а также среди сотрудников АО «Самрук-Қазына», «КазМунайГаз», «Казатомпром», «QazaqGaz», «Тау-Кен Самрук», «KEGOC» и ТОО «Самрук-Казына Контракт», и т. д. , в ходе которых даны разъяснения о проблеме лудомании и возможности самостоятельного ограничения участия в азартных играх через мобильное приложение «eGov mobile».