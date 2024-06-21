Польский депутат рассказал о перестрелке у границы с Белоруссией

ВАРШАВА, 21 июн — РИА Новости. Польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией, сообщал журналистам депутат сейма республики Пшемыслав Виплер.
Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные СМИ кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск решил уволить Томаша Янечка — заместителя генерального прокурора, ответственного за военную прокуратуру.
Виплер рассказал, что присутствовал на недавнем заседании Совета национальной безопасности, где министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш дал «очень подробные и четкие пояснения по этому вопросу». По словам депутата, инцидент был задокументирован на видеозаписях с четырех камер, в пояснениях министра были указаны обстоятельства и контекст задержания солдат.
«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие. Коллеги их боялись, потому что они стреляли в направлении не только отступающей группы людей, которые форсировали границу, которые уже отступали и уже были на белорусской стороне, но и в направлении, где были их коллеги-солдаты и пограничники».
«Так что выстрелы производились между солдатами, и они сказали, что им трудно служить с людьми, которые стреляют в их направлении. Там таких деталей было много», — добавил он.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос об обоснованности задержания стрелявших по нелегалам солдат, обратил внимания, что ни сами задержанные, ни их представители не стали опротестовывать задержание.
О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию «Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит». При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта — начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней военнослужащий умер в варшавской больнице.
Как уточнял портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. В минобороны подтвердили, что военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышении полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.