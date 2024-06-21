Медведев: Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский «спрятал в стол», не подписав и не вернув на рассмотрение, несколько законов и таким образом лишил Верховную раду Украины статуса единственного представительного и законодательного органа страны. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем посте во «ВКонтакте».
«Главарю преступного сообщества Зеленскому основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов», — отметил он.
Медведев пояснил, что Зеленский изредка стал делать это с 2020 года, а систематически — с февраля 2022-го, когда Россия начала борьбу с бандеровским режимом. «Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа», — указал замглавы СБ РФ.
Медведев, который сам является юристом по образованию, предложил провести несложный анализ. В 1999 году Конституционный суд Украины определил, что цель функционального разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 Конституции Украины) — не допустить присвоения полноты государственной власти одной из ее ветвей. Статья 75 основного закона гласит, что единственным органом законодательной власти в Украине является парламент — Верховная рада.
В статье 106 сказано, что глава государства «подписывает законы, принятые Верховной радой Украины», а также «имеет право вето относительно принятых Верховной радой Украины законов с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной рады Украины». Таким образом, резюмировал Медведев, Конституция Украины предусматривает единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон: если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение.
Зампред СБ РФ обратил внимание и на то, что Зеленский «под шумок» возложил на руководителя своего офиса Андрея Ермака подготовку предложений о подписании законов или применении к ним права вето. «Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти», — пояснил Медведев.