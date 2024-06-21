Медведев: Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа

«Главарю преступного сообщества Зеленскому основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов», — отметил он.