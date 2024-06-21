Андрей Бочаров представил программу развития Волгоградской области до 2034 года

«Я родилась и живу в Волгограде, очень хочу, чтобы мой родной город процветал, становился лучше, — говорит паралимпийская чемпионка, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Любовь Васильева. — Андрей Иванович Бочаров еще начиная с 2014-го года взял высокую планку, поставив для себя многие задачи, которые он в принципе решил, решает и, думаю, будет решать. Мы, спортсмены, как и он, тоже ставим перед собой амбициозные задачи, и, мне кажется, у него все получится. Я с удовольствием вижу строительство новых спортивных площадок, ФОК, и, полагаю, что их возведение будет продвигаться. С нетерпением ждем начала строительства спортивного комплекса для паралимпийцев. На сегодняшней встрече мы буквально прочувствовали все сделанное благодаря развернутому и наглядному рассказу об этом. Андрей Иванович разложил все по полочкам, и, я уверена, масштабную работу он будет продолжать».