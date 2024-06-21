Андрей Бочаров представил программу развития Волгоградской области до 2034 года

Успехи и вызовы.
Актив заинтересованных общественников занял почти все места в зале-тысячнике областной филармонии: на встречу пригласили руководителей и рядовых сотрудников предприятий и организаций разных сфер деятельности, ветеранов, молодежь, участников спецоперации. С мероприятия велась прямая трансляция одновременно по государственным телеканалам и в соцсетях.
Андрей Бочаров рассказал, что за прошедшее десятилетие региональным властям удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию и обеспечить положительную динамику развития Волгоградской области. Регион готов для дальнейших преобразований, решения системных проблем и преодоления очередных вызовов.
Поставленные 10 лет назад ключевые задачи развития региона в целом выполнены, подчеркнул Андрей Бочаров.
«По реакции зала вижу: после такой же нашей встречи год назад недоверия в глазах стало меньше, уверенности — больше, а значит, мы на правильном пути, — прокомментировал свое длившееся около 2 часов выступление губернатор Волгоградской области. — Формирование предложений и программ развития продолжается. А сегодня мне важно еще раз поблагодарить актив, всех жителей региона за системную работу, за конкретные предложения, за критику, за сопричастность и неравнодушие».
С 2014 года сформировано и реализовано порядка 1700 инвестпроектов во всех отраслях; создано порядка 30 тыс. новых рабочих мест. Накопленный объем инвестиций уже превысил 2 трлн руб. За эти годы существенно вырос валовой региональный продукт — с 715 млрд руб. в 2014 году до 1,3 трлн руб. в 2023-м. Рост продолжается, в текущем году ВРП прогнозируется на уровне 1,4 трлн руб. К 2034 году он должен подняться до 2,5 трлн руб.
Как подчеркнул Андрей Бочаров, взят курс на повышение благосостояния и качества жизни земляков. Строились детские сады, школы, новые ФАП, поликлиники и стационары, дома культуры, кинозалы, библиотеки, объекты спорта, вводились в эксплуатацию дорожные, коммунальные, экологические объекты, новые общественные благоустроенные пространства. Взятый курс власти намерены продолжить.
Отмечалось, что в Единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области входят 109 инфраструктурных, инвестиционных, социальных, образовательных и других проектов на общую сумму более 2 трлн рублей. Частично, с прошлого года, они уже выполняются, при этом освоено около 6 млрд руб. На новом этапе перед руководством Волгоградской области встают задачи по качественному изменению условий жизни и труда жителей, инфраструктурному развитию муниципалитетов и всего региона в целом.
Главным двигателем станут инвестпроекты в сфере промышленного производства и АПК. Так, аплодисментами зал поддержал заявление губернатора о том, что создание центра нержавеющих и спецсталей сделает регион лидером в этой отрасли. Рассматривается увеличение втрое, до 180 млрд рублей, объема инвестиций в сфере торговли и услуг; дальнейший рост доли сельхозпроизводства в ВРП к 2034 году. Реально добиться в 2027 году максимально возможного уровня газификации региона — 98%. Предстоит борьба за лидерские позиции региона в сфере новой экономики и IT-индустрии.
Новые точки роста.
Планируется продолжить строительство стратегических объектов дорожной инфраструктуры и логистики: обходов Волгограда, Волжского, поселка Новый Рогачик, 3-го и 4-го пусковых комплексов мостового перехода через реку Волгу, мостов через реки Еруслан и Дон, моста и подъездной дороги на острове Сарпинском; реконструкция Третьей Продольной, ул. Неждановой в Волгограде, продление рокадной дороги
Идет речь о создании с нуля и модернизации к 2034 году знаковых для жителей Волгоградской области объектов — таких как перестройка ЦУМа в новый музейный центр, бывшего гидромелиоративного техникума — в культурно-образовательный центр им. А. Пахмутовой, строительство областной детской клинической больницы, лечебно-консультационного центра по борьбе с туберкулезом, нового перинатального центра, региональной инфекционной больницы, санатория и многопрофильного центра поддержки бойцов СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. И это лишь самые значимые объекты, всего в рамках 10-летней программы их сотни.
В числе наиболее актуальных задач губернатор также перечислил обеспечение жильем детей-сирот и льготных категорий граждан, расселение аварийного фонда, развитие ЖКХ и перевод его работы с аварийно-восстановительного формата на планово-предупредительный. Кроме того, в планах — развитие центра патриотического воспитания «Юный ястреб», создание спортивно-семейного досугового комплекса в «Зеленой волне», строительство грандиозного межвузовского кампуса, раскрытие культурного и туристического потенциала Волгоградской области. В частности, принят ряд решений по созданию новых туристических центров, один из них — историко-культурный туристический комплекс на группе речных островов Голодный — Сарпинский.
«Разложил все по полочкам».
После встречи общественники делились впечатлениями от услышанного.
«Я родилась и живу в Волгограде, очень хочу, чтобы мой родной город процветал, становился лучше, — говорит паралимпийская чемпионка, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Любовь Васильева. — Андрей Иванович Бочаров еще начиная с 2014-го года взял высокую планку, поставив для себя многие задачи, которые он в принципе решил, решает и, думаю, будет решать. Мы, спортсмены, как и он, тоже ставим перед собой амбициозные задачи, и, мне кажется, у него все получится. Я с удовольствием вижу строительство новых спортивных площадок, ФОК, и, полагаю, что их возведение будет продвигаться. С нетерпением ждем начала строительства спортивного комплекса для паралимпийцев. На сегодняшней встрече мы буквально прочувствовали все сделанное благодаря развернутому и наглядному рассказу об этом. Андрей Иванович разложил все по полочкам, и, я уверена, масштабную работу он будет продолжать».
Антон Лукаш, член региональной Общественной палаты, высоко оценивает программные заявления губернатора. По его мнению, губернатор уверен: масштабные планы будут реализованы, для этого у региона есть заложенный за десятилетие фундамент и поддержка президента.
«Я увидел глубокое погружение главы региона в проблемы, цифры и показатели. Для меня лично настоящий мегапроект — планы по созданию современного центра металловедческих компетенций, который позволит обеспечить безопасность страны с точки зрения сталей и забрать рынок, — говорит Лукаш. — Все, что связано со здравоохранением, культурой, благоустройством, газификацией — это вызывает большое удовлетворение. Еще один амбициозный проект касается преобразований острова Сарпинского, которые раскроют туристический потенциал территории. В целом мы увидели системную, глубоко проработанную, нацеленную в будущее предвыборную программу. В ней есть и расчеты, и личные переживания, и прямая персональная ответственность губернатора за результат».
Глава Ленинского района Андрей Денисов, комментируя программную речь Андрея Бочарова, отметил, что в ней заданы векторы развития региона на 10 лет вперед. Цель стратегии — рост качества жизни каждого жителя Волгоградской области, независимо от места его проживания.
«Кроме того, губернатор подвел итоги грандиозной работы за прошедшие 10 лет, сделал широкий обзор того, какие программы действуют, сколько в них вложено средств, — продолжил Андрей Денисов. — Как глава муниципального района я для себя услышал много ответов на волнующие вопросы. Андрей Иванович, настраивая нас на работу, часто говорит, что легко не будет. При этом регион активно развивается, растет экономика. Мы услышали серьезные цифры развития области, а также планы, которые с таким лидером реально осуществить. А главное, мы услышали заботу о благополучии жителей Волгоградской области».