В Узбекистане сократят количество технических вузов и невостребованных специальностей

Хотя за последние семь лет охват высшим образованием увеличился в 5 раз, интерес молодежи к инженерно-техническим специальностям очень низок. Некоторое оборудование университетов и научных лабораторий устарело. Многие профессора и преподаватели оторваны от практики. Ректоры не посещают предприятия, не знакомятся с новыми технологиями, не изучают оборудование и станки.