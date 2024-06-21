Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, «устранив последнее препятствие» перед ЕС для запуска переговорного процесса, сообщает портал Euractiv.
«В четверг (20 июня) нидерландский парламент проголосовал за одобрение переговорных рамок для Украины и Молдавии, устранив тем самым перед ЕС последнее препятствие для формального начала переговоров с обеими странами на следующей неделе о вступлении (в Евросоюз — ред.)», — говорится в материале.
Как отмечает портал, после парламента одобрить начало переговорного процесса должно еще правительство Нидерландов.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.