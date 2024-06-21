Китай ввел санкции против американской компании Lockheed Martin

Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно «вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая», что серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
В соответствии с законами КНР, «Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin».
В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании, санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave).
Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на територии КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями.
Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.