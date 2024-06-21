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Китай ввел санкции против американской компании Lockheed Martin

ПЕКИН, 21 июн — РИА Новости. Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления МИД КНР.

Источник: Reuters

Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно «вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая», что серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

В соответствии с законами КНР, «Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin».

В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании, санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave).

Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на територии КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями.

Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.