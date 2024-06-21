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Регионам Дальнего Востока, откуда люди бегут меньше, дадут денег

Трутнев пообещал материальные стимулы тем субъектам, где есть рост численности.

Источник: PrimaMedia.ru

Регионы Дальнего Востока, которым удается показывать прирост численности населения, получат дополнительную материальную поддержку со стороны правительства. Об этом вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил во время коллегии минвостокразвития. По итогам 2023 года таких региона в ДФО всего три.

Во время выступления полпред напомнил, что в ходе недавней поездки Владимира Путина в Республику Саха (Якутия) обсуждались вопросы стимулирования территорий, в которых существует прирост населения.

«Прирост населения — важная стоящая перед нами стратегическая цель. По ряду территорий это происходит. Но мы с вами должны понимать, что прирост населения требует еще и денег. Потому что необходимо будет строить еще новое жилье, создавать инфраструктуру, собственно говоря, нести бюджетные расходы. Поэтому будем в правительстве прорабатывать вопрос, что те регионы, которые выходят с ростом численности, будем поддерживать материально», — заявил Юрий Трутнев.

По данным Росстата численность населения Дальнего Востока за 2023 год снизилась на 30,8 тысячи человек. На 1 января 2024 года она составила 7,873 млн человек.

Демографический рост произошел только в трех дальневосточных регионах. Население Якутии увеличилось на 6,4 тысячи человек до 1,004 млн человек. Численность населения Камчатского края увеличилась на 421 жителя до 289,1 тысячи человек. Население Чукотки увеличилось на 176 человек до 48,19 тысячи.

В остальных регионах зафиксирована убыль населения.

Численность населения в Забайкалье по итогам 2023 года стала меньше на 8 тысяч человек и составила 984,3 тысячи; в Хабаровском крае до 1,281 млн человек (-4,8 тысячи).

Приморье потеряло 12,5 тысячи человек, численность составила 1,807 млн человек; в Амурской области — 751,5 тысячи (минус 4,6 тысячи за год); в Бурятии — 971,8 тысяч (-1,3 тысячи человек).

Численность населения Сахалинской области составила 458 тысячи человек (-1,2 тысячи), ЕАО — 146,6 тысячи (-1,6 тысячи человек) и Магаданская область — 133,3 тысячи, убыль составила 996 человек.

Отметим, что численность постоянного населения города Владивостока за 2023 год снизилась на 5,6 тысячи и на 1 января 2024 года составила 622,8 тысячи человек. Еестественная убыль населения в столице ДФО составила 2 063 человека; миграционная убыль — 3 502 человека. В 2023 году число умерших (7 тысяч человек) превысило число родившихся (5 тысяч) на 2 тысячи человек.

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