Регионам Дальнего Востока, откуда люди бегут меньше, дадут денег

«Прирост населения — важная стоящая перед нами стратегическая цель. По ряду территорий это происходит. Но мы с вами должны понимать, что прирост населения требует еще и денег. Потому что необходимо будет строить еще новое жилье, создавать инфраструктуру, собственно говоря, нести бюджетные расходы. Поэтому будем в правительстве прорабатывать вопрос, что те регионы, которые выходят с ростом численности, будем поддерживать материально», — заявил Юрий Трутнев.