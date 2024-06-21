Регионам Дальнего Востока, откуда люди бегут меньше, дадут денег

Регионы Дальнего Востока, которым удается показывать прирост численности населения, получат дополнительную материальную поддержку со стороны правительства. Об этом вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил во время коллегии минвостокразвития. По итогам 2023 года таких региона в ДФО всего три.
Во время выступления полпред напомнил, что в ходе недавней поездки Владимира Путина в Республику Саха (Якутия) обсуждались вопросы стимулирования территорий, в которых существует прирост населения.
«Прирост населения — важная стоящая перед нами стратегическая цель. По ряду территорий это происходит. Но мы с вами должны понимать, что прирост населения требует еще и денег. Потому что необходимо будет строить еще новое жилье, создавать инфраструктуру, собственно говоря, нести бюджетные расходы. Поэтому будем в правительстве прорабатывать вопрос, что те регионы, которые выходят с ростом численности, будем поддерживать материально», — заявил Юрий Трутнев.
По данным Росстата численность населения Дальнего Востока за 2023 год снизилась на 30,8 тысячи человек. На 1 января 2024 года она составила 7,873 млн человек.
В остальных регионах зафиксирована убыль населения.
Численность населения в Забайкалье по итогам 2023 года стала меньше на 8 тысяч человек и составила 984,3 тысячи; в Хабаровском крае до 1,281 млн человек (-4,8 тысячи).
Приморье потеряло 12,5 тысячи человек, численность составила 1,807 млн человек; в Амурской области — 751,5 тысячи (минус 4,6 тысячи за год); в Бурятии — 971,8 тысяч (-1,3 тысячи человек).
Численность населения Сахалинской области составила 458 тысячи человек (-1,2 тысячи), ЕАО — 146,6 тысячи (-1,6 тысячи человек) и Магаданская область — 133,3 тысячи, убыль составила 996 человек.
Отметим, что численность постоянного населения города Владивостока за 2023 год снизилась на 5,6 тысячи и на 1 января 2024 года составила 622,8 тысячи человек. Еестественная убыль населения в столице ДФО составила 2 063 человека; миграционная убыль — 3 502 человека. В 2023 году число умерших (7 тысяч человек) превысило число родившихся (5 тысяч) на 2 тысячи человек.