Форум регионов СНГ планируется провести в Узбекистане во второй половине сентября



«Приветствуем решение узбекских коллег об организации I Форума регионов СНГ во второй половине сентября этого года. Будем благодарны за более подробную информацию о проведении этого мероприятия», — сказал Игорь Петришенко.



По его мнению, I Форум регионов СНГ должен стать знаковым событием на пространстве Содружества и требует соответствующей подготовки и наполнения.



«Убежден, что участие в форуме представителей торгово-промышленных палат, деловых кругов, бизнес-сообщества будет способствовать расширению межрегиональных связей, активизации деловых контактов в рамках Содружества и дополнит работу на межгосударственном уровне. Пользуясь случаем, прошу коллег основательно подойти к подготовке национальных делегаций, что позволит на высоком уровне провести это мероприятие и получить от него ощутимый эффект», — добавил вице-премьер.