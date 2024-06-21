Президент Молдавии распорядилась начать переговоры о вступлении в ЕС

Санду отметила, что целью является подготовить страну к вступлению в ЕС к 2030 году. По ее словам, присоединение к блоку является «единственным путем развития, с помощью которого можно обеспечить мир, благополучие и лучшую жизнь для всех молдавских граждан». Президент подчеркнула, что граждане Молдавии решат, является ли именно это направлением развития страны на референдуме осенью.