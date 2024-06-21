В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял на тот момент Хегер, но его кабмин продолжил исполнять обязанности с ограниченными полномочиями. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО «Куб». Партия действующего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования обстоятельств передачи Киеву этой военной техники, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, который входил в кабмин Хегера, в свою очередь утверждал, что перед принятием решения о передаче техники Украине был проведен юридический анализ данной процедуры, подтверждающий ее правомерность.