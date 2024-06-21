В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

БРАТИСЛАВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство обороны Словакии после проверки не нашло документ, который бы обосновывал правомерность передачи Украине истребителей МиГ-29 и ПВО бывшим руководством ведомства, заявил государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер.
«Мы пришли к выводу о том, что этого (юридического) анализа не существует, его нигде в министерстве обороны нет», — сказал Мелихер на пресс-конференции в пятницу.
Он сообщил, что министерство обороны пришло к такому заключению по результатам аудита, который длился несколько месяцев.
Ранее государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер говорил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя будут приняты правовые меры. Мелихер отмечал, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.
Словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщал, что министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году.
В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял на тот момент Хегер, но его кабмин продолжил исполнять обязанности с ограниченными полномочиями. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО «Куб». Партия действующего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования обстоятельств передачи Киеву этой военной техники, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, который входил в кабмин Хегера, в свою очередь утверждал, что перед принятием решения о передаче техники Украине был проведен юридический анализ данной процедуры, подтверждающий ее правомерность.
Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.