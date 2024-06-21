Андрей Прошунин впервые встретился с журналистами после назначения на должность и.о. мэра Сочи

«У нас в городе существуют корпункты федерального, местного значения. Благодарен за то, что данные учреждения на самом деле поддерживают наши городские инициативы, а также участвуют в социально-экономическом развитии города Сочи. Очень надеюсь, что сегодня на нашей площадке ведущие эксперты в области средств массовой информации, научное сообщество поднимем серьезные темы в части внутренней, внешней политики нашего государства, вообще в целом в работе СМИ как в РФ, так и за рубежом», — отметил Андрей Прошунин на заседании.