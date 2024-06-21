Андрей Прошунин впервые встретился с журналистами после назначения на должность и.о. мэра Сочи

В Сочи проходит заседание рабочей группы «СМИ» форума «Петербургский диалог» на тему «Поворот на Восток?». Председателем форума с российской стороны выступает спецпредставитель Президента РФ по взаимодействию стран — экспортеров газа Виктор Зубков. Рабочей группой руководит гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.
Участником заседания стал и исполняющий обязанности мэра Сочи Андрей Прошунин. Это первая встреча бывшего вице-губернатора с журналистами после назначения на новую должность.
Андрей Прошунин отметил, что рад лично познакомиться с представителями СМИ не только Сочи, но и Краснодарского края, и всей России.
«У нас в городе существуют корпункты федерального, местного значения. Благодарен за то, что данные учреждения на самом деле поддерживают наши городские инициативы, а также участвуют в социально-экономическом развитии города Сочи. Очень надеюсь, что сегодня на нашей площадке ведущие эксперты в области средств массовой информации, научное сообщество поднимем серьезные темы в части внутренней, внешней политики нашего государства, вообще в целом в работе СМИ как в РФ, так и за рубежом», — отметил Андрей Прошунин на заседании.
На форуме присутствует и главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова.
Напомним, о том, что Андрей Прошунин будет исполнять обязанности мэра Сочи, стало известно 17 июня. Ранее он занимал пост заместителя главы Краснодарского края. Андрей Прошунин, в частности, курировал сферы топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края. С 2020 по 2021 год он занимал должность заместителя, а позже возглавил ведомство. Кроме того, в его зону ответственности вошли вопросы дорожного хозяйства и департамент государственного регулирования тарифов.
Андрей Прошунин родился 8 января 1970 года в Кыштыме Челябинской области. Позже переехал в Краснодар и поступил в высшее военно-инженерное училище ракетных войск. В 2008 году получил юридическое образование в КубГАУ. С 1998 по 2011 год Андрей Прошунин служил в органах внутренних дел. После этого работал на руководящих должностях в региональной администрации. Женат, отец двоих детей.
Теперь на новом посту перед Андреем Прошуниными поставлены задачи, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.