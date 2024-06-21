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Представитель молдавской общественной организации: граждане не хотят в ЕС

Представитель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Фёдорова прокомментировала в беседе с RT подписание президентом Молдавии Майей Санду указа о начале переговоров о вступлении республики в Европейский союз.

«По сути, подписав указ о начале переговоров о вступлении в ЕС, Майя Санду просто начала свою предвыборную кампанию. Запад, Майя Санду и правительство Молдовы сейчас будут делать всё: начинать переговоры, организовывать референдум. Но это только потому, что хорошо понимают — следующие выборы им не выиграть», — отметила собеседница RT.

По её словам, «поэтому и подключают все возможные рычаги».

«Сказку о Евросоюзе всегда включают гражданам Молдовы, когда надо срочно пообещать “светлое будущее”, — пояснила Фёдорова.

При этом она подчеркнула, что граждане Молдавии очень остро ощутили на себе, что «светлое будущее» несёт только повышение цен, тарифов и инфляцию.

«Граждане Молдовы не хотят в ЕС. Граждане Молдовы хотят жить без кредитов и с перспективами самостоятельного развития», — заключила общественница.

Ранее Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в Европейский союз.

Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, такое решение принял парламент республики. На эту же дату правящая партия PAS назначила проведение референдума о вступлении в Европейский союз.

ЕС