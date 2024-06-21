Представитель молдавской общественной организации: граждане не хотят в ЕС

«По сути, подписав указ о начале переговоров о вступлении в ЕС, Майя Санду просто начала свою предвыборную кампанию. Запад, Майя Санду и правительство Молдовы сейчас будут делать всё: начинать переговоры, организовывать референдум. Но это только потому, что хорошо понимают — следующие выборы им не выиграть», — отметила собеседница RT.