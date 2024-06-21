Названа сумма, которую получит Кубань за прием беженцев приграничных территорий

Краснодарский край получит межбюджетный трансферт в размере 130 млн рублей на прием граждан России и иностранцев с Украины, а также территорий субъектов РФ, в которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилье. Всего на эти цели регионам Правительство выделило более 1,25 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В распоряжении за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на официальном интернет-портале правовой информации говорится о том, что деньги будут выделены из резервного фонда Правительства для возмещения трат регионов, понесенных в 2023—2024 годах на обеспечение проживания и питания беженцев..
Суммы трансфертов определены из расчета за временное размещение — до 913 рублей в сутки на человека, за питание — до 415 рублей в сутки.
Самые крупные трансферты получат Кубань (130,055 млн руб.) и Воронежская область (167,769 млн руб.).