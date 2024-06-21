Названа сумма, которую получит Кубань за прием беженцев приграничных территорий

Краснодарский край получит межбюджетный трансферт в размере 130 млн рублей на прием граждан России и иностранцев с Украины, а также территорий субъектов РФ, в которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилье. Всего на эти цели регионам Правительство выделило более 1,25 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.