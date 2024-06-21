Нигматуллу Юлдашева оставили на посту Генерального прокурора

По данным пресс-службы Сената, его кандидатура была выдвинута Шавкатом Мирзиёевым и одобрена сенаторами. Таким образом, должность он будет занимать следующие 5 лет.
Напомним, что он возглавляет Генпрокуратуру с 2019 года.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Нигматулла Юлдашев был переназначен на должность Генпрокурора.
По данным пресс-службы Сената, его кандидатура была выдвинута Шавкатом Мирзиёевым и одобрена сенаторами. Таким образом, должность он будет занимать следующие 5 лет.
Напомним, что он возглавляет Генпрокуратуру с 2019 года.