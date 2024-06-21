Финансирование фермеров в Казахстане увеличено вдвое

«Дополнительно выделено 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы на сумму более 28 млрд тенге в качестве семенного материала. Фермеры смогли приобрести семена с отсрочкой платежа до момента сбора урожая. Аграрии Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей направили 31 заявку на закуп 44,8 тыс. тонн пшеницы общей стоимостью 6,4 млрд тенге. Этот объем позволил обеспечить посевную кампанию на площади порядка 400 тыс. гектаров. Продление обязательств фермеров за 2023 год на сумму 84 млрд тенге также является значимым шагом, обеспечивающим непрерывность финансовой поддержки. Эти средства остаются в обороте у фермеров, способствуя их финансовой стабильности и успешному проведению весенне-полевых работ без дополнительной нагрузки на бюджет» Сообщили в «Продкорпорации».