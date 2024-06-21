Летать в Китай станет проще: Казахстан получил особые условия

«В свою очередь казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой “свободой воздуха”, — подчеркнули в ведомстве.