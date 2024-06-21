Губернатор Воронежской области почтил память павших в годы Великой Отечественной войны

22 июня — в день, когда началась Великая Отечественная война, — на территории России приспускают государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценою жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной 1941−1945 годов. С 2020 года в России в День памяти и скорби проводится минута молчания. Она проходит во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.