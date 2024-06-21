Губернатор Воронежской области почтил память павших в годы Великой Отечественной войны

В пятницу, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы.
В возложении также участвовали представители законодательной и исполнительной власти региона, администрации Воронежа, федеральных структур, правоохранительных органов, ветеранских, общественных и молодежных организаций, духовенства.
В завершение церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула. Военный оркестр исполнил гимн России.
Ранее жителей Воронежской области пригласили к участию в онлайн-акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Справка РИА «Воронеж»
22 июня — в день, когда началась Великая Отечественная война, — на территории России приспускают государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценою жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной 1941−1945 годов. С 2020 года в России в День памяти и скорби проводится минута молчания. Она проходит во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.