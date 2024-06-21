ОДКБ в Алматы: Главы МИД приняли важные политические решения

Советом министров иностранных дел также были приняты политические заявления о положении в Афганистане, об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по вопросам использования космического пространства в мирных целях, в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков, а также в области информационной безопасности.