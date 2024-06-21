ОДКБ в Алматы: Главы МИД приняли важные политические решения

Под председательством Заместителя Премьер-Министра — Министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоялось заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
Главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ обменялись мнениями по международной и региональной обстановке и её влиянии на безопасность стран Организации.
В своём выступлении глава МИД РК проинформировал участников заседания о позиции и подходах Казахстана в вопросах сотрудничества в формате ОДКБ, ходе реализации приоритетов председательства Казахстана в Организации за первое полугодие, а также высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее всестороннее развитие.
Советом министров иностранных дел также были приняты политические заявления о положении в Афганистане, об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по вопросам использования космического пространства в мирных целях, в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков, а также в области информационной безопасности.
Заседание в Алматы прошло в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление Организации.
На полях СМИД состоялась двусторонняя встреча глав вншешнеполитических ведомств Казахстана и России М. Нуртлеу и С. Лаврова, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества, рассмотрели график совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях до конца текущего года.