Япония ввела санкции против завода Перми

Пермский пороховой завод попал в японский санкционный список против России. Соответствующий документ опубликован на сайте японского Министерства иностранных дел. По данным ведомства, в расширенный список попало 41 предприятие по всей стране.
Пермский пороховой завод уже находится в санкционных списках некоторых стран, а именно: США, Великобритании и стран Евросоюза.
Ранее «Комсомолка» писал, что федеральное оборонное предприятие «Пермский пороховой завод» вошло в состав госкорпорации «Ростех». В составе Ростеха также находятся такие крупные пермские предприятия, как «ОДК-Авиадвигатель», «Мотовилихинские заводы» и НПО «Биомед».