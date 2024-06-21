Президент РК принял верительные грамоты послов ряда государств

Верительные грамоты вручили посол Государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер, посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико, посол Королевства Камбоджа Чеа Сок, посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
— Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане, — подытожил Президент.