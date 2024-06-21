Кремль оценил реакцию Запада на договоры России с КНДР и Вьетнамом

«С одной стороны, она [реакция Запада] достаточно предсказуемая, с другой — любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех видов ее деятельности», — сказал он. По словам Пескова, это «вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран, а направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии».