Кремль оценил реакцию Запада на договоры России с КНДР и Вьетнамом

Реакция западных стран на визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам предсказуемая, любая внешнеполитическая активность Москвы воспринимается в штыки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«С одной стороны, она [реакция Запада] достаточно предсказуемая, с другой — любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех видов ее деятельности», — сказал он. По словам Пескова, это «вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран, а направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии».
В частности, результаты визита Путина во Вьетнам «направлены на то, чтобы придать новый дополнительный импульс для развития российско-вьетнамского сотрудничества, тем более что потенциал большой в самых разных областях», отметил пресс-секретарь президента. «Переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер, обсуждались конкретные темы, и теперь предстоит большая работа уже на экспертном, на деловом уровне для того, чтобы заняться реализацией этих договоренностей. То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнений», — уточнил Песков.
Он подчеркнул, что-то сотрудничество, которое предлагает Россия, «абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно же, абсолютно отвечает интересам наших партнеров, включая и Вьетнам».
Путин
Южная Корея после визита Путина в КНДР решила пересмотреть свою позицию по военным поставкам на Украину и начать отправку летального оружия в ответ на договор России и КНДР. Также Сеул вручил ноту российскому послу Георгию Зиновьеву, он в свою очередь назвал неприемлемыми подобные попытки шантажа и угроз.
Financial Times и CNN писали о раздражении США визитом Путина во Вьетнам. Вашингтон призывал к тому, чтобы ни одна страна не предоставляла президенту России возможности продвигать его позицию по Украине.