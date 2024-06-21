Песков: вопрос о вступлении Молдавии в ЕС является суверенным делом Кишинёва

«Процесс не быстрый, это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии», — заявил Песков.
Ранее Совет ЕС одобрил начало переговоров с 25 июня о вступлении Украины и Молдавии.
Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский союз является суверенным делом Кишинёва, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Процесс не быстрый, это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии», — заявил Песков.
Ранее Совет ЕС одобрил начало переговоров с 25 июня о вступлении Украины и Молдавии.