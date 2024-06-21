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Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа объявят 26 июня

Старт конкурса по отбору кандидатов, претендующих на пост мэра Воронежа, должны объявить на заседании Воронежской городской думы в четверг, 26 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе структуры.

Также в ходе рабочего заседания обсудят вопрос назначения конкурсной комиссии, на членов которой как раз ляжет ответственность за выбор будущего градоначальника столицы Черноземья.

В конце весны действующий глава города Вадим Кстенин заявил, что покидает свой пост. Сейчас мэр находится в отпуске с последующим увольнением. Ранее анонсировалось, что с 1 июля он приступит к работе в новой должности в «РВК-Воронеж».

Вскоре после заявления Кстенина депутат Артем Рымарь предложил вернуть в Воронеже всенародные выборы мэра. Однако пока, заявили в гордуме, реализация инициативы не представляется возможной, поскольку «это может повлечь правовую неопределенность» Иными словами, предстоящие выборы проведут по утвержденной схеме.