Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа объявят 26 июня

Также в ходе рабочего заседания обсудят вопрос назначения конкурсной комиссии, на членов которой как раз ляжет ответственность за выбор будущего градоначальника столицы Черноземья.
В конце весны действующий глава города Вадим Кстенин заявил, что покидает свой пост. Сейчас мэр находится в отпуске с последующим увольнением. Ранее анонсировалось, что с 1 июля он приступит к работе в новой должности в «РВК-Воронеж».
Вскоре после заявления Кстенина депутат Артем Рымарь предложил вернуть в Воронеже всенародные выборы мэра. Однако пока, заявили в гордуме, реализация инициативы не представляется возможной, поскольку «это может повлечь правовую неопределенность» Иными словами, предстоящие выборы проведут по утвержденной схеме.