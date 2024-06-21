Визиты Путина в КНДР и Вьетнам и диалог с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин на встрече с выпускниками военных вузов не только поздравит успешно окончивших учебные заведения, но также даст оценку текущему положению дел.
О визитах Путина в КНДР и Вьетнам
Визиты Путина в КНДР и Вьетнам были результативными: «Очень насыщенная была повестка дня и результативные были поездки».
Запад «в штыки» воспринимает внешнеполитическую активность России, потому что пытается ее подавить.
Сотрудничество России с партнерами «никоим образом никогда не направлено против третьих стран».
То, что США будут оказывать давление на всех российских партнеров, включая Вьетнам, «не вызывает сомнения».
Две охотничьи собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину, получат клички «после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином».
Глава государства вручил корейскому лидеру второй Aurus, потому что «такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства».
О словах Путина о необходимости «идти до конца»
Российский лидер, говоря в Ханое об эскалации ситуации Западом и необходимости для РФ «идти до конца», имел в виду достижение целей спецоперации на Украине: «Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей».
О диалоге с США по стратегической стабильности
Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности только в комплексе с украинским вопросом: «Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт».
Об отношениях с Молдавией
Отказ Кишинева от взаимодействия с Москвой не нравится «большой части населения Молдавии». «Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за ними наблюдаем».
Об ограничениях США против «Лаборатории Касперского»
США применили в отношении «Лаборатории Касперского» излюбленный прием «несправедливой, нечестной конкуренции». «Они прибегают к таким приемам каждый раз».