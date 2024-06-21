Визиты Путина в КНДР и Вьетнам и диалог с США. Темы брифинга Пескова

Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности только в комплексе с украинским вопросом: «Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт».