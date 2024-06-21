Тиханский оценил возможности украинских сил, стянутых к границе Беларуси

«Если они концентрируют в Житомирской области, Житомирская область у нас — это Мозырское направление, то в данном случае, глядя по их вооружению, это в общем-то штатное вооружение, мало того, мы понимаем, что возле нас эта Северная группировка стоит — это не просто какие-то войска, которые укрепляют границу, это места штатного базирования многих бригад сухопутных сил, которые с фронта выходят туда на ротацию, приводятся количественно и качественно в боевое состояние и опять уходят на фронт, то есть мы имеем возле себя, в нашем подбрюшье боеспособную группировку, с боевым опытом», ― отмечает Тиханский.