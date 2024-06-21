Тиханский оценил возможности украинских сил, стянутых к границе Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси сообщил об увеличении группировки украинских вооруженных формирований в зоне ответственности Житомирского погранотряда, в том числе там находятся сил спецопераций и спецподразделения ГУР. Кроме того, Украина подтянула РСЗО «HIMARS» к границе с Беларусью, также на сопредельной территории концентрируются МТЛБ, БМП «Брэдли», гаубицы М777, ЗРК «Гепард» и подразделения сил специальных операций ГУР Украины.
«Возможно, это штатная рокировка войск, которая неудачно собралась на Житомирском направлении, поскольку насколько мне известно, все практически главные пути направления возможного удара по Беларуси со стороны Украины — Волынское, Мозырское, Гомельское, все мосты украинцы сами взорвали еще в 2023 году, а дороги перепахали. Вдоль границы с Беларусью, а это 1054 км, Украина выставила более миллиона мин».
Вся группировка ВСУ возле белорусских границ насчитывает более 120 тысяч военнослужащих, на тысячу километров границы это порядка ста с лишним бойцов на один километр, это не критическое наступательное значение, отмечает Тиханский.
«Если они концентрируют в Житомирской области, Житомирская область у нас — это Мозырское направление, то в данном случае, глядя по их вооружению, это в общем-то штатное вооружение, мало того, мы понимаем, что возле нас эта Северная группировка стоит — это не просто какие-то войска, которые укрепляют границу, это места штатного базирования многих бригад сухопутных сил, которые с фронта выходят туда на ротацию, приводятся количественно и качественно в боевое состояние и опять уходят на фронт, то есть мы имеем возле себя, в нашем подбрюшье боеспособную группировку, с боевым опытом», ― отмечает Тиханский.
Подобное расположение войск не может не вызывать опасений у белорусской стороны, в данном случае можно говорить о какой-то провокации, полагает эксперт.
«Четких конкретных действий на данный момент не происходит. Опасность я вижу, но я не вижу угрозы. Поскольку эта концентрация сил и войск еще должна сопровождаться массированным разведывательным порывом со стороны Украины. А так, есть провокации, дроны пролетают, но это в обычном режиме таком ежедневном, это военная рутина — посмотреть, где что», ― говорит Тиханский.