Уфа подписала соглашение о сотрудничестве со столицей Чечни Грозным

«Это дает возможности для нового сотрудничества в образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, обращении с отходами и во всем, с чем связана городская повестка. Для нас это очень значимо, и мы уверены, что Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ даст соответствующие плоды, и мы почувствуем все преобразования и сможем перенимать опыт коллег», — прокомментировал Ратмир Мавлиев.