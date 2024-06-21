Вашингтон
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа подписала соглашение о сотрудничестве со столицей Чечни Грозным

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев и мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Башкирии, встреча состоялась в рамках Международного форума городов стран БРИКС+ в Казани.

Источник: пресс-служба администрации Уфы

На форуме создали новую организацию «Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+».

«Это дает возможности для нового сотрудничества в образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, обращении с отходами и во всем, с чем связана городская повестка. Для нас это очень значимо, и мы уверены, что Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ даст соответствующие плоды, и мы почувствуем все преобразования и сможем перенимать опыт коллег», — прокомментировал Ратмир Мавлиев.

В рамках соглашения Уфа и Грозный будут развивать торговые и экономические связи. Также столицы республик будут совместно работать в сфере промышленности, туризма, молодежной политики и других направлениях.