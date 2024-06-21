В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Милитаризация Молдавии является дестабилизирующим фактором, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с директором центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кэтрин Фирон.
«Мы видим элементы милитаризации, активизации военных учений, поставок военного оборудования, вооружения в соседней Молдове. С учетом того, что у нас конфликт не урегулирован, конечно, вооружение одной из конфликтующих сторон является дестабилизирующим».
Глава МИД ПМР также отметил, что в условиях, когда одна из сторон переговоров не желает соблюдать договоренности, возрастает роль объективного посредничества. По его словам, в Тирасполе рассчитывают на проактивную позицию ОБСЕ.
«Это, на мой взгляд, довольно важный визит, поскольку Центр предотвращения конфликтов занимается вопросами угроз рисков в сфере безопасности. Это важно. Особенно в контексте тех процессов, которые происходят сейчас. Ситуация в переговорах деградирует, проблем становится больше. Они становятся более острыми, социально-гуманитарными и милитаризация, те действия, которые реализует Молдова, они, конечно же, создают дополнительное напряжение», — отметил Игнатьев.
В свою очередь директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов отметила, что ее визит в Тирасполь демонстрирует заинтересованность ОБСЕ в поддержке приднестровского урегулирования. «Мы готовы поддерживать идеи, которые будут способствовать процессу мирного урегулирования. Урегулирование конфликта — это непростой процесс, но цена мира огромна. Именно поэтому мы продолжим прикладывать усилия для достижения консенсуса, который удовлетворит все стороны конфликта», — сказала Фирон.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.