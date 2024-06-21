Ильсур Метшин стал председателем Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

«Казань служит для нас определенным ориентиром в плане управления общественной политикой. Но в то же время очень важно, чтобы города находились в глобальном сотрудничестве для того, чтобы исследовать современные тенденции, получать актуальные инструменты для решения характерных для всех городов проблем в общении в том числе с мировыми ассоциациями. За то короткое время, что я находился в Казани, я, конечно, смог оценить, насколько этот город хорошо функционирует, хорошо организован, но что мне хотелось лично бы перенять — это опыт управления культурным наследием, потому что в Мексике есть 10 городов, обладающих культурным наследием человечества, и нам интересно, как организованы условия управления и сохранения культурного наследия», — отметил генеральный секретарь Латиноамериканской федерации городов, муниципалитетов и ассоциаций местных органов власти (Мексика) Серхио Арредондо Ольвера.