Назначен исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми

Как сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Перми, исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель главы района Андрей Коротков. Он был назначен первым заместителем в ноябре 2023 года. В зону его ответственности входит: градостроительная деятельность, земельные, имущественные, жилищные отношения, ЖКХ, внешнее благоустройство, экология и природопользование, общественная и пожарная безопасность, воинский учёт.