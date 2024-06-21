Назначен исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми

Имя исполняющего обязанности главы Ленинского района Перми сообщили сайту perm.aif.ru в городской администрации.
Предыдущий глава района Александр Русанов покинул свой пост 21 июня 2024 года. Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Перми, исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель главы района Андрей Коротков. Он был назначен первым заместителем в ноябре 2023 года. В зону его ответственности входит: градостроительная деятельность, земельные, имущественные, жилищные отношения, ЖКХ, внешнее благоустройство, экология и природопользование, общественная и пожарная безопасность, воинский учёт.
В мэрии Перми сайту perm.aif.ru рассказали, что на данный момент нет точной информации, когда именно будет назначен новый глава района.
Сообщалось, что кандидатом на эту должность является депутат городской Думы Перми Татьяна Шестакова. Сама депутат сообщила сайту perm.aif.ru, что не готова комментировать информацию об этом.