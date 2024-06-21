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В Казани открылся Международный форум городов стран БРИКС+

В Казани открылся Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал около 200 человек из 20 государств, в том числе мэров и вице-мэров.

Источник: Российская газета

Помимо делегатов 10 стран-членов объединения в столицу Татарстана прибыли представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии.

Одна из главных задач форума — провести первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран «БРИКС плюс». Также гостей ждет дискуссионная сессия, модератором которой выступит главный редактор Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В рамках форума состоится подписание соглашений о сотрудничестве и побратимстве между городами и ассоциациями местных властей, двусторонние рабочие встречи. А 23 июня делегаты смогут поучаствовать вместе с казанцами в масштабном праздновании Сабантуя.