Прокурор Омской области представил новых прокуроров

Сообщается, что прокурором Кировского округа г. Омска назначен Константин Демьяненко. Известно, что он родился в Омской области и окончил Омскую Академию МВД РФ). Прокурором Октябрьского округа стал уроженец Омска Максим Черепанов. Раньше он работал прокурором Нововаршавского района Омской области.