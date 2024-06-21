Прокурор Омской области представил новых прокуроров

Прокуратура Омской области в Telegram-канале сообщила, что главный прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и руководителям органов власти новых прокуроров.
Сообщается, что прокурором Кировского округа г. Омска назначен Константин Демьяненко. Известно, что он родился в Омской области и окончил Омскую Академию МВД РФ). Прокурором Октябрьского округа стал уроженец Омска Максим Черепанов. Раньше он работал прокурором Нововаршавского района Омской области.
Ранее мы сообщали, что предшественник Черепанова, Пётр Щербина, теперь возглавляет прокуратуру Советского округа.