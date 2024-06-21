Песков счел переданный Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок», — сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что первый Aurus, подаренный Ким Чен Ыну в феврале, отличается от второго «удлиненной базой».