Песков счел переданный Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок», — сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что первый Aurus, подаренный Ким Чен Ыну в феврале, отличается от второго «удлиненной базой».
Объясняя выбор подарка Дмитрий Песков заявил о его практической значимости: «Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства».
Во время визита в КНДР Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, а после прокатил его по улицам Пхеньяна. Лидер КНДР подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, бюст и портрет на черном холсте.
Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, получившим Aurus в качестве подарка. Серийное производство Aurus запустили в 2021 году в особой экономической зоне «Алабуга», его стоимость начинается от 37 млн руб.