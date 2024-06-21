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Песков счел переданный Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком

Подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну президентом России Владимиром Путиным автомобиль Aurus не является дорогим подарком, учитывая отношения стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение подарить северокорейскому лидеру второй автомобиль представитель Кремля объяснил условиями режима в КНДР.

Источник: ЦТАК

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок», — сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что первый Aurus, подаренный Ким Чен Ыну в феврале, отличается от второго «удлиненной базой».

Объясняя выбор подарка Дмитрий Песков заявил о его практической значимости: «Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства».

Во время визита в КНДР Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, а после прокатил его по улицам Пхеньяна. Лидер КНДР подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, бюст и портрет на черном холсте.

Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, получившим Aurus в качестве подарка. Серийное производство Aurus запустили в 2021 году в особой экономической зоне «Алабуга», его стоимость начинается от 37 млн руб.