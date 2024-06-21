Губернатор Куйвашев поручил активнее вовлекать молодежь в культуру и спорт

Подростки и молодёжь Свердловской области должны быть вовлечены во внеучебную деятельность — спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Это необходимо в том числе для того, чтобы уберечь подрастающее поколение от наркотиков. Соответствующую задачу поставил глава региона Евгений Куйвашев перед членами антинаркотической комиссии 21 июня.
«У наших детей не должно быть не только возможности пристраститься к пагубной привычке, но и внутренней потребности пробовать опасные вещества. Это значит, что помимо противодействия нелегальному обороту наркотиков, мы должны создать все условия для созидательного самовыражения молодых людей, поддерживать здоровую и доверительную атмосферу вокруг каждого ребенка. У нас в регионе проходит огромное количество спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Считаю необходимым активнее вовлекать в них подростков и молодёжь — в качестве зрителей, участников и волонтёров».
Глава региона отметил, что в Свердловской области реализуется системная и последовательная антинаркотическая политика.
В ходе заседания исполняющий обязанности министра образования и молодёжной политики региона — директор департамента молодёжной политики Денис Протасов сообщил, что в регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков. Для педагогов регулярно проводятся стажировки, вебинары и семинары для повышения уровня компетентности в вопросах профилактики и раннего выявления зависимого поведения. Общий охват мероприятиями за первое полугодие 2023/2024 учебного года составил более 50 тысяч человек.
Также ведётся профилактическая работа с самими подростками, в том числе выезды в школы для оказания практической и методической помощи. Кроме того, в настоящее время в образовательных организациях специалистами внедряется профилактическая игра «Сегодня про счастливое завтра», направленная на укрепление детско-родительских отношений.
По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, ежегодно учреждения культуры проводят около 700 тысяч культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий. В прошлом году зарегистрировано 72,2 миллиона посещений мероприятий организаций культуры, расположенных в Свердловской области. Более 50% посетителей учреждений культуры составляют дети и подростки. Популярностью среди молодёжи пользуется «Пушкинская карта».
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что детско-юношеский и студенческий спорт активно развивается в регионе. В частности, представители студенческих спортивных клубов регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня: от внутривузовских и региональных физкультурных спортивных мероприятий до международных.