Губернатор Куйвашев поручил активнее вовлекать молодежь в культуру и спорт

«У наших детей не должно быть не только возможности пристраститься к пагубной привычке, но и внутренней потребности пробовать опасные вещества. Это значит, что помимо противодействия нелегальному обороту наркотиков, мы должны создать все условия для созидательного самовыражения молодых людей, поддерживать здоровую и доверительную атмосферу вокруг каждого ребенка. У нас в регионе проходит огромное количество спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Считаю необходимым активнее вовлекать в них подростков и молодёжь — в качестве зрителей, участников и волонтёров».