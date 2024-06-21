Сквер имени Жириновского появится в Симферополе

Симферопольскому скверу в районе гостиницы «Москва» будет присвоено имя Владимира Жириновского, сообщает председатель комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков на своей странице во «ВКонтакте».