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Сквер имени Жириновского появится в Симферополе

В Симферополе одному из скверов дадут имя политика.

Источник: РИА "Новости"

Симферопольскому скверу в районе гостиницы «Москва» будет присвоено имя Владимира Жириновского, сообщает председатель комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков на своей странице во «ВКонтакте».

Точные сроки переименования пока неизвестны, этим вопросом занимается администрация города:

«Участок под сквер поставлен на кадастровый учет, после вопрос о наименовании будет вынесен повторно на заседании комиссии. Вопрос наименования сквера именем легендарного политика находится на контроле администрации Симферополя», — объяснил Волков.