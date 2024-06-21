Сквер имени Жириновского появится в Симферополе

Симферопольскому скверу в районе гостиницы «Москва» будет присвоено имя Владимира Жириновского, сообщает председатель комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков на своей странице во «ВКонтакте».
Точные сроки переименования пока неизвестны, этим вопросом занимается администрация города:
«Участок под сквер поставлен на кадастровый учет, после вопрос о наименовании будет вынесен повторно на заседании комиссии. Вопрос наименования сквера именем легендарного политика находится на контроле администрации Симферополя», — объяснил Волков.