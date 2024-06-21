Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе», — сказал глава государства.
О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.
Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.
Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, в их контингентах просто не будет необходимости.
Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.