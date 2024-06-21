Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

«На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе», — сказал глава государства.