Вашингтон
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

Путин: Россия готова к широкому обсуждению безопасности Евразии, даже с НАТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе», — сказал глава государства.

О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.

Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.

Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, в их контингентах просто не будет необходимости.

Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.

НАТО
Путин Владимир