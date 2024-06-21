Министр обороны Андрей Белоусов оценил ситуацию на фронте

«Российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацисткой идеологии. Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — передает слова Андрея Белоусова пресс-служба Минобороны.
Выпускникам военных учебных заведений министр сказал, что в войсках от них потребуется самоотдача и смелость в принятии решений. Андрей Белоусов призвал их внедрять в боевую подготовку опыт военной операции. По его словам, граждане России могут не сомневаться, что военнослужащие смогут защитить мирную жизнь и обеспечить условия для развития страны.
Владимир Путин на встрече заявил о планах дальнейшего развития стратегического ядерного оружия для «сохранения баланса сил в мире». По его словам, Россия столкнулась с «непростой международной ситуацией, появлением новых вызовов и рисков».