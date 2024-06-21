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Министр обороны Андрей Белоусов оценил ситуацию на фронте

Министр обороны Андрей Белоусов выступил на встрече президента с выпускниками военно-учебных заведений. Он заявил, что сейчас российские войска владеют инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника. Министр также добавил, что армия сможет обеспечить государственный суверенитет и сомневаться в этом не нужно.

Источник: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацисткой идеологии. Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — передает слова Андрея Белоусова пресс-служба Минобороны.

Выпускникам военных учебных заведений министр сказал, что в войсках от них потребуется самоотдача и смелость в принятии решений. Андрей Белоусов призвал их внедрять в боевую подготовку опыт военной операции. По его словам, граждане России могут не сомневаться, что военнослужащие смогут защитить мирную жизнь и обеспечить условия для развития страны.

Владимир Путин на встрече заявил о планах дальнейшего развития стратегического ядерного оружия для «сохранения баланса сил в мире». По его словам, Россия столкнулась с «непростой международной ситуацией, появлением новых вызовов и рисков».