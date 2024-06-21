Министр обороны Андрей Белоусов оценил ситуацию на фронте

Выпускникам военных учебных заведений министр сказал, что в войсках от них потребуется самоотдача и смелость в принятии решений. Андрей Белоусов призвал их внедрять в боевую подготовку опыт военной операции. По его словам, граждане России могут не сомневаться, что военнослужащие смогут защитить мирную жизнь и обеспечить условия для развития страны.