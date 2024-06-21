Путин заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова

Ночью президент вернулся из Вьетнама, где он побывал с двухдневным государственным визитом. До этого президент еще два дня был с госвизитом в Северной Корее. На пресс-конференции по итогам этих поездок президент, говоря о конфликте на Украине, высказался о ситуации в Харьковской области и о том, на каких условиях Россия готова вступить в переговоры по урегулированию конфликта. По словам президента, у российской армии нет цели подходить к Харькову. При этом он отметил, что попытки украинской армии выдавить российские войска из-под Харькова «дорого обойдутся противнику».