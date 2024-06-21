Путин заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова

«Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения. Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба, — сказал Владимир Путин. — Хочу передать поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения».
Белоусов отметил, что российские военные благодаря их «мужеству, самоотверженности и профессиональной работе» последовательно снижают боевой потенциал украинской армии (цитата по «Интерфаксу»). «Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны», — заключил министр (цитата по «РИА Новости»).
Ночью президент вернулся из Вьетнама, где он побывал с двухдневным государственным визитом. До этого президент еще два дня был с госвизитом в Северной Корее. На пресс-конференции по итогам этих поездок президент, говоря о конфликте на Украине, высказался о ситуации в Харьковской области и о том, на каких условиях Россия готова вступить в переговоры по урегулированию конфликта. По словам президента, у российской армии нет цели подходить к Харькову. При этом он отметил, что попытки украинской армии выдавить российские войска из-под Харькова «дорого обойдутся противнику».
Говоря о возможных мирных переговорах, президент заявил, что Россия готова продолжать мирный диалог с Украиной на базе стамбульских и минских договоренностей. Если киевские власти связывают ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, отмечал он, выступая на пресс-конференции в Ханое.