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Нижний Новгород и Гомель станут городами-побратимами

Нижний Новгород и Гомель станут городами-побратимами, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Источник: соцсети

Сотрудничество столицы ПФО с Белоруссией Юрий Шалабаев обсудил сегодня, 21 июня, на встрече с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Олегом Дикуном.

«Мы побратимы уже 25 лет, поэтому есть, о чем поговорить. У нас есть и молодежный, и культурный, и туристический, и спортивный обмен», — отметил мэр Нижнего Новгорода.

Скоро планируют подписать соглашение о побратимстве с еще одним белорусским городом — Гомелем. Также в планах — открытие центра городов-побратимов на Кожевенной, 10. В новом пространстве представители городов-побратимов будут делиться лучшими муниципальными практиками.