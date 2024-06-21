Нижний Новгород и Гомель станут городами-побратимами

Сотрудничество столицы ПФО с Белоруссией Юрий Шалабаев обсудил сегодня, 21 июня, на встрече с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Олегом Дикуном.
«Мы побратимы уже 25 лет, поэтому есть, о чем поговорить. У нас есть и молодежный, и культурный, и туристический, и спортивный обмен», — отметил мэр Нижнего Новгорода.
Скоро планируют подписать соглашение о побратимстве с еще одним белорусским городом — Гомелем. Также в планах — открытие центра городов-побратимов на Кожевенной, 10. В новом пространстве представители городов-побратимов будут делиться лучшими муниципальными практиками.