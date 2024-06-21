Петицию о смене часового пояса начали рассматривать в РК: что говорят эксперты

«Адаптация к стрессу имеет свои виды и стадии, их определил канадский учёный Ганс Селье. Первая стадия — стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные, и процесс адаптации протекает по-разному», — отметил профессор кафедры общей биологии и геномики.