Госпогранкомитет: Украина проводит разведку на границе с Беларусью

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме на границе с Украиной, говорится в сообщении Госпогранкомитета по итогам проведения заседания Совета командующих погранвойсками СНГ в Бресте.
Белорусская сторона констатирует, что страны Евросоюза, в частности Польша и Латвия, прибегают к жестким методам вытеснения мигрантов на территорию Беларуси.
В их отношении поляки и латыши применяют чрезмерную силу, спецсредства, травят служебными собаками. Это приводит к отдельным случаям гибели мигрантов на границе.
«Украинская сторона продолжает мероприятия по созданию вдоль белорусской границы фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений в непосредственной близости от белорусской территории, а также развертывание систем оптоэлектронного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».
При в Госпогранкомитете обратили отдельное внимание, что с украинской стороны «сохраняется высокая активность ведения разведки приграничной территории». При этом разведка осуществляется с использованием беспилотников и других технических средств.
В сложившейся ситуации граница с Украиной охраняется в усиленном режиме при взаимодействии с белорусской армией и министерством внутренних дел.
Ранее в Госпогранкомитете сообщили, что Киев продолжает концентрировать вооружение и технику на сопредельной с Беларусью территории. В частности, в Житомирской области размещены американские БМП, ЗРК Himars и другая техника.
«Несмотря на существенное повышение динамики нарастания военных опасностей, органы пограничной службы Беларуси в полной мере контролируют складывающуюся обстановку на белорусском участке внешней границы», — цитирует председателя ГПК Константина Молостова пресс-служба ведомства.