МИД Беларуси передал ноту Армении

В ходе встречи также была затронута гуманитарная тематика и подчеркнуты давние дружеские связи народов двух стран. В частности, в преддверии празднования Дня Независимости отмечен высокий вклад воинов-армян в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в МИД.