МИД Беларуси передал ноту Армении

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу передало ноту Армении, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Там уточнили, что сегодня в Минске состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества Сергея Молунова с временным поверенным в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нареком Тиратуряном.
«Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», — сказано в сообщении на официальном сайте белорусского министерства.
В ходе встречи также была затронута гуманитарная тематика и подчеркнуты давние дружеские связи народов двух стран. В частности, в преддверии празднования Дня Независимости отмечен высокий вклад воинов-армян в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в МИД.