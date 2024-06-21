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МИД Беларуси передал ноту Армении

Сегодня в Минске белорусская и армянская стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействие в интеграционных структурах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу передало ноту Армении, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что сегодня в Минске состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества Сергея Молунова с временным поверенным в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нареком Тиратуряном.

«Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», — сказано в сообщении на официальном сайте белорусского министерства.

В ходе встречи также была затронута гуманитарная тематика и подчеркнуты давние дружеские связи народов двух стран. В частности, в преддверии празднования Дня Независимости отмечен высокий вклад воинов-армян в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в МИД.

дипломатия