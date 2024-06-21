«Решения уже приняты»: Федорищев об обновлении общественного транспорта

Он пояснил, что первый шаг, очень большой и важный, уже сделан, — найдены средства на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Также Вячеслав Федорищев обратил внимание на то, что деньги здесь не самое главное, хотя финансовые вливания предполагаются большие. Главное — системная координация с федеральными программами, в которых регион по тем или иным причинам не участвовал, но именно через вхождения в данные программы дают возможность получить средства бесплатно или на льготных условиях. Второй важный момент — системная координация с немногочисленными производителями транспорта, так как в этих отраслях высокая степень контрактации и длинная очередь на право заключения договора. «Решения уже приняты, скоро они станут нашей жизнью. Но есть еще и стратегический план: в течение 5 лет правительство Самарской области обновит программу развития. Если ее поддержат жители, она будет воплощена, что качественно изменит нашу с вами жизнь».