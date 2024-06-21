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Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

В ходе четырехдневного пребывания в республике Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению Шавката Мирзиёева 23 — 26 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

«В частности, в повестку дня включены планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях», — говорится в сообщении.

Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.

По итогам саммита подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов.

В рамках программы государственного визита лидеры двух стран встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием народа Узбекистана.