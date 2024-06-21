Лидер Приднестровья и посол России провели встречу в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн — Sputnik. Значимость переговорного формата «5+2», а также вопросы экономической, социальной, гуманитарной, культурной, миротворческой направленности обсудили на встрече в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский и посол России в Молдове Олег Васнецов.
На встрече присутствовал также глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Красносельский в беседе с российским дипломатом подчеркнул, что Приднестровье настаивает на диалоге и сохранении формата «5+2», поддержании его жизнеспособности Он обозначил требующие обмена мнениями и безотлагательного решения вопросы, особо выделив тему получения российского гражданства лицами, проживающими в Приднестровье.
Посол Олег Васнецов отметил, что и он лично, и дипломатическое представительство в целом внимательно наблюдают за тенденциями переговорного процесса и нацелены на обсуждение и поиск решений обозначенных проблем в широком региональном контексте.
«Посол констатировал, что вопросы в рамках тематики переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой “на слуху, но движения мало”. Он также говорил о выстраиваемой “новой архитектуре евразийской безопасности”, — отмечается в сообщении администрации руководства Приднестровья.
Вадим Красносельский и Олег Васнецов также упомянули достижения приднестровских спортсменов, а именно — победы воспитанников бендерской школы гребли в спортивных играх стран БРИКС, проходящих в Казани, а также об успехе дубоссарских теннисистов на недавно завершившихся Всемирных играх юных соотечественников.
Виталий Игнатьев проинформировал о состоявшейся 21 июня встрече с представителями ОБСЕ.