Лидер Приднестровья и посол России провели встречу в Тирасполе

Вадим Красносельский и Олег Васнецов также упомянули достижения приднестровских спортсменов, а именно — победы воспитанников бендерской школы гребли в спортивных играх стран БРИКС, проходящих в Казани, а также об успехе дубоссарских теннисистов на недавно завершившихся Всемирных играх юных соотечественников.