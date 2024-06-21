«Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство, — сказал глава государства. — Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год».
«Этим надо жить, а не на работу ходить», — согласился директор ОАО «Крутогорье-Петковичи» Юрий Климаш.
«Совершенно верно», — подтвердил Президент.
Как утверждают авторы различных сонников, видеть или доить корову во сне — это к стабильному благосостоянию, удаче и успеху в делах. Сельское хозяйство, животноводство занимает важное место в жизни Александра Лукашенко. В этих сферах он непосредственно работал не только во взрослые годы, но, как известно, и в детстве помогал матери на ферме доить коров.
К успеху и благосостоянию. Лукашенко рассказал, что ему снится по ночам
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения молочнотоварного комплекса в Дзержинском районе в очередной раз подтвердил свое мнение о том, что работа в сельском хозяйстве — одна из лучших, передает корреспондент БЕЛТА.
«Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство, — сказал глава государства. — Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год».