К успеху и благосостоянию. Лукашенко рассказал, что ему снится по ночам

«Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство, — сказал глава государства. — Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год».



«Этим надо жить, а не на работу ходить», — согласился директор ОАО «Крутогорье-Петковичи» Юрий Климаш.



«Совершенно верно», — подтвердил Президент.



Как утверждают авторы различных сонников, видеть или доить корову во сне — это к стабильному благосостоянию, удаче и успеху в делах. Сельское хозяйство, животноводство занимает важное место в жизни Александра Лукашенко. В этих сферах он непосредственно работал не только во взрослые годы, но, как известно, и в детстве помогал матери на ферме доить коров.