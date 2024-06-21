Беглов и Володин обсудили поддержку участников СВО и работающих пенсионеров

Особое внимание уделили работе по поддержке участников СВО. Сейчас в Петербурге действуют единовременные выплаты военнослужащим и членам их семей, а суммы этих выплат регулярно увеличиваются. Также правительство Петербурга компенсирует детям участников спецоперации полную стоимость обучения в вузах, школах и детских садах.
Стоит также отметить, что с первого сентября этого года вводится услуга бесплатной «социальной няни». Благодаря ей, семьи с тремя и более малолетними детьми, а также семьи с двумя детьми, один из которых имеет инвалидность, смогут получать помощь по уходу.
«Мы приняли ряд дополнительных региональных мер. К этой работе активно подключена служба социальных участковых, которая считается одной из лучших практик в России. Основная ее особенность — индивидуальный подход к каждому», — сказал во время рабочей встречи Александр Беглов.
Кроме того, в Петербурге разработан целый комплекс мер поддержки пожилых людей. Так, например, установлен бесплатный проезд на электричках для пенсионеров и для тех горожан, кто достиг предпенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
Вячеслав Володин поблагодарил губернатора Петербурга за то, что город вводит новые социальные меры соцподдержки, и отметил, что этот опыт будет изучаться и масштабироваться на другие регионы страны.
«Мы планируем провести здесь выездное заседание Совета Государственной Думы, посвятить его именно социальным вопросам. Думаю, депутатам и регионам будет полезно познакомиться с опытом Петербурга по решению за счёт своих ресурсов проблем обманутых дольщиков, по строительству детских садов, оказанию помощи многодетным семьям и многие другие вопросы», — сказал Вячеслав Володин.
Кроме того, председатель Госдумы отметил, что законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров уже внесён в Государственную Думу, а на следующей неделе начнётся его рассмотрение. Индексацию планируют возобновить с 1 февраля 2025 года.
Напомним, с инициативой о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам в начале июня этого года выступила петербургский специалист по социальной работе Ирина Андрюнина. Александр Беглов поддержал идею и обратился к президенту Владимиру Путину с этим предложением во время проведения ПМЭФ. Новый закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек.
«Город Санкт-Петербург стал городом социальных стандартов, несмотря на огромное количество проблем, вызовов, которые сейчас есть. Начиная с 2012 года по сегодняшний день более 21 тысячи санкций объявлено нашей стране. Именно в это непростое время вы делали все для развития города», — подчеркнул Вячеслав Володин.