Беглов и Володин обсудили поддержку участников СВО и работающих пенсионеров

«Город Санкт-Петербург стал городом социальных стандартов, несмотря на огромное количество проблем, вызовов, которые сейчас есть. Начиная с 2012 года по сегодняшний день более 21 тысячи санкций объявлено нашей стране. Именно в это непростое время вы делали все для развития города», — подчеркнул Вячеслав Володин.