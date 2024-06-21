Алексей Текслер и гендиректор Ростеха обсудили перспективы сотрудничества

Всего в Челябинской области работают восемь предприятий Ростеха. На них трудятся свыше 15 тысяч человек.
— Все предприятия являются стратегическими, вносят значительный вклад и в развитие региона, и в укрепление оборонно-промышленного комплекса нашей страны, выполняют гособоронзаказ, — отметил Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что правительство региона оказывает предприятиям корпорации поддержку в части решения кадровой проблемы, активно сотрудничает в рамках нацпроекта «Производительность труда». Кроме этого, на предприятиях Ростеха реализуется региональная программа наставничества, которая положительно влияет на кадровую ситуацию.
В части повышения производительности труда Алексей Текслер предложил активно развивать на предприятиях корпорации в регионе роботизацию производства. Этому будет способствовать открытый в Челябинске завод промышленных роботов.
Также губернатор предложил рассмотреть возможность размещения в Челябинской области новых высокотехнологичных производств госкорпорации.
— Знаем, что такие планы есть, — сказал Алексей Текслер. — У нас, в свою очередь, есть подготовленные площадки, действуют меры поддержки. А компетенции, наработанные в регионе, позволяют развивать любые производства, как на действующих предприятиях корпорации, так и создавая новые.
Сергей Чемезов отметил, что предприятия Ростеха в регионе довольно остро испытывают дефицит кадров. Он предложил Алексею Текслеру реализовать совместные проекты по строительству жилья для обеспечения им работников, отметив, что госкорпорация реализует соответствующую корпоративную программу.
Обсудили стороны и перспективы развития завода «Пластмасс». С начала СВО предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции. Реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Помимо продукции военного назначения, предприятие выпускает промышленную взрывчатку и широкую линейку изделий для горнодобывающей отрасли, а также уникальную шихту — сырье, из которого получают наноалмазы для медицины, квантовой электроники и оптики.
Ранее Алексей Текслер в ходе послания к Заксобранию рассказал, что помогает экономике Челябинской области расти уверенными темпами.