Алексей Текслер и гендиректор Ростеха обсудили перспективы сотрудничества

— Знаем, что такие планы есть, — сказал Алексей Текслер. — У нас, в свою очередь, есть подготовленные площадки, действуют меры поддержки. А компетенции, наработанные в регионе, позволяют развивать любые производства, как на действующих предприятиях корпорации, так и создавая новые.