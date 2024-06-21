США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

«Сегодняшние действия против руководства “Лаборатории Касперского” подчеркивают нашу приверженность обеспечению целостности нашего киберпространства и защите наших граждан от злонамеренных киберугроз», — объяснил причину введения санкций заместитель министра финансов Брайан Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку.
В список попали члены совета директоров «Лаборатории Касперского»: Андрей Тихонов, Даниил Борщев, Андрей Ефремов и Игорь Чекунов. Также ограничение затронули вице-президента компании Андрея Духвалова, руководителя бизнес-подразделения Андрея Суворова, руководителя отдела корпоративных коммуникаций Дениса Зенкина и директора по персоналу Марину Алексееву. Кроме того, санкции ввели против исполнительных вице-президентов Михаила Гербера и Кирилла Астрахана, технического директора Антона Иванова и управляющего директора Анны Кулашовой.
20 июня США ввели запрет на использование программного обеспечения (ПО) «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября, поскольку ее ПО представляет риски для нацбезопасности страны. Минпромторг США также ввел запрет на любые транзакции с российской компанией с 20 июля. Еще в 2017 году Министерство внутренней безопасности США поручило ведомствам удалить ПО «Лаборатории Касперского», объяснив это связями компании с российским правительством.