США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

20 июня США ввели запрет на использование программного обеспечения (ПО) «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября, поскольку ее ПО представляет риски для нацбезопасности страны. Минпромторг США также ввел запрет на любые транзакции с российской компанией с 20 июля. Еще в 2017 году Министерство внутренней безопасности США поручило ведомствам удалить ПО «Лаборатории Касперского», объяснив это связями компании с российским правительством.