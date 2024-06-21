Лукашенко поинтересовался, когда в Беларуси будет футбол — видео

Белорусские футболисты проиграли команде России со счетом 4:0. Матч состоялся в Минске 7 июня. После этого в Будапеште «националка» потерпела поражение с таким же счетом от израильской дружины.
«Ноль-четыре, ноль-четыре… Ну, а что это? Самый массовый вид спорта», — сказал президент, обращаясь к министру спорта страны Сергею Ковальчуку перед открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинске.
Лукашенко поинтересовался у чиновника, когда в Беларуси будет футбол. Глава Минспорта заверил белорусского лидера, что все «будет хорошо — сто процентов».
«Все будет. У этого (губернатора Минской области Александра Турчина — Sputnik) будет 10 тысяч (литров) удой. Когда-то. Когда нас не будет. И у тебя будет футбол когда-то», — посетовал глава государства.
Председатель Минского облисполкома в свою очередь добавил, что результат в 10 тысяч литров будет достигнут быстрее.
Президент также рассказал, что сейчас смотрит матчи чемпионата Европы по футболу и выразил мнение, что отечественные игроки тоже могли бы участвовать в европейском первенстве, если бы были лучше готовы.
«Смотрю чемпионат Европы: все мы могли бы делать, если бы физически были готовы. Но мы физически не готовы. Посмотри, испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие», — заключил белорусский лидер.